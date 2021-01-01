WinkСериалыЗло на допросе1-й сезон6-я серия
5.52021, The Box
Ужасы, Криминал18+
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Зло на допросе (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сюжет
Офицер полиции сталкивается с делом, которое изменит ее жизнь — задержанная покончила с собой в комнате для допросов, и чем больше полицейская становится одержима расследованием, тем больше начинает казаться, что ответы находятся далеко за гранью реального.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
3.9 IMDb