Биография

Оливия Грант — английская актриса, блогер и балерина. Родилась в Лондоне 20 сентября 1983 года. В детстве Оливия обучалась классическому балету и выступала с Королевским балетом в театре Ковент-Гарден. Поступив в Оксфорд на класс английской литературы, Грант делала первые шаги в актерском ремесле и играла в пьесах Шекспира, Марбера и Чехова. Помимо прочего, Оливия ведет еженедельный блог для журнала InStyle. Первая роль досталась Оливии Грант через две недели после выпуска из университета. Это был фильм «Звездная пыль», в котором она составила компанию таким мастодонтам кино, как Роберт Де Ниро и Мишель Пфайффер. После старта карьеры зрители наблюдали за ней в популярных британских драматических сериалах «Пуаро» и «Чуть свет — в Кэндлфорд», а также в картине Ридли Скотта «Все деньги мира» с Кристофером Пламмером в главной роли.