Зло на допросе (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Офицер полиции сталкивается с делом, которое изменит ее жизнь — задержанная покончила с собой в комнате для допросов, и чем больше полицейская становится одержима расследованием, тем больше начинает казаться, ч�то ответы находятся далеко за гранью реального.
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Информация
СтранаШвеция
ЖанрыМистические, Ужасы, Криминал, Триллеры
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
3.9 IMDb