Биография

Герард Монако — британский актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Лондоне 16 июля 1979 года. Герард окончил Королевскую академию драматического искусства, поэтому много посвящал себя театру. С 2009 года он участвовал в театральных постановках и играл на сцене Королевского Национального Театра. В 2008 году снял и написал сценарий к комедийному короткометражному фильму «Путешествие домой». Дебютом в кино для Герарда Монако стала криминальная драма «Ограбление большого купола» в 2002 году. С тех пор актер мелькал в фильмах «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Звездные войны: Последние Джедаи», Mamma Mia! 2. Сериалы, в которых снимался Монако: «Рим», «Утопия», «Эпизоды», «Куртизанки».