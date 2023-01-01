Биография

Джон Гуэрассио — американский актер кино и театра, сценарист. Родился в Нью-Йорке в 1950 году. С 1970-х годов Джон начал карьеру в театре, покоряя британских и американских зрителей. Он играл в бродвейских постановках Hamlet, Paradise и Family Business, а также в Merman's Apprentice в Лондоне. В 1998 году разработал сценарий для документального ТВ-сериала «Видеогид по Европе», а в 2010-м — для многосерийной комедийной ленты Facejacker. Джон Гуэрассио дебютировал в кино в 1980 году в британской мелодраме «Джейн Остин на Манхэттене», а затем снялся в лентах «Катастрофа» и «Тропическая жара». В его творческой биографии числятся музыкальная комедия «Примадонна» 2016 года, многосерийный триллер «Амнезия» и исторический фильм «Женщина в золотом». В 2021 году Джон снялся в сериале «Зло на допросе» и в полнометражной военной драме «Гарри Хафт: Последний бой».