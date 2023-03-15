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Сыщики
1-й сезон

Сыщики (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

8.92001, Сыщики. Сезон 1 10 серий
Детектив, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Майор Колапушин известен тем, что любое преступление раскрывает за 24 часа. Новый помощник майора Немигайло не в ладах с логическим мышлением, зато у него потрясающая интуиция! И этому дуэту сыщиков поистине нет равных в самых запутанных и странных историях. Ведь время не ждет, и за сутки предстоит вывести подозреваемых на чистую воду.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сыщики»