Сыщики (сериал, 2001) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сыщики. Серия 8
Wink
Сериалы
Сыщики
1-й сезон
8-я серия

9.02001, Сыщики. Серия 8
Детектив, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Майор Колапушин известен тем, что любое преступление раскрывает за 24 часа. Новый помощник майора Немигайло не в ладах с логическим мышлением, зато у него потрясающая интуиция! И этому дуэту сыщиков поистине нет равных в самых запутанных и странных историях. Ведь время не ждет, и за сутки предстоит вывести подозреваемых на чистую воду.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сыщики»