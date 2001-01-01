Сыщики. Серия 7
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Сыщики (сериал, 2001) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.02001, Сыщики. Серия 7
Детективы, Криминал18+

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Сюжет

Майор Колапушин известен тем, что любое преступление раскрывает за 24 часа. Новый помощник майора Немигайло не в ладах с логическим мышлением, зато у него потрясающая интуиция! И этому дуэту сыщиков поистине нет равных в самых запутанных и странных историях. Ведь время не ждет, и за сутки предстоит вывести подозреваемых на чистую воду.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сыщики»

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