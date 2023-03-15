Сыщики (сериал, 2001) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Майор Колапушин известен тем, что любое преступление раскрывает за 24 часа. Новый помощник майора Немигайло не в ладах с логическим мышлением, зато у него потрясающая интуиция! И этому дуэту сыщиков поистине нет равных в самых запутанных и странных историях. Ведь время не ждет, и за сутки предстоит вывести подозреваемых на чистую воду.



