Сыщики (сериал, 2001) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
9.02001, Сыщики. Серия 5
Детектив, Криминал18+
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+53 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+52 мин
Сыщики
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Майор Колапушин известен тем, что любое преступление раскрывает за 24 часа. Новый помощник майора Немигайло не в ладах с логическим мышлением, зато у него потрясающая интуиция! И этому дуэту сыщиков поистине нет равных в самых запутанных и странных историях. Ведь время не ждет, и за сутки предстоит вывести подозреваемых на чистую воду.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Краснопольский
- Режиссёр
Валерий
Усков
- Режиссёр
Борис
Щербаков
- Режиссёр
Дмитрий
Брусникин
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Александр
Белявский
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Александр
Мохов
- Актёр
Спартак
Мишулин
- ВБСценарист
Владимир
Брагин
- СИСценарист
Сергей
Ильвовский
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ВДХудожник
Владимир
Донсков
- ЛВМонтажёр
Лидия
Волохова
- ВЯОператор
Виктор
Якушев
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- ВККомпозитор
Владимир
Комаров
- ЕЕКомпозитор
Евсей
Евсеев