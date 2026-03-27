След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 2
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 3
- 16+42 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 4
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 5
- 16+39 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 6
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 7
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 8
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 9
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 10
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 11
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 12
- 16+39 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 13
- 16+39 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 14
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 15
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Бросив службу в ФЭС, майор Круглов возвращается в родной город, но и там его ждут запутанные дела. Сериал «След. Новые легавые» (2025) — спин-офф знаменитого детектива о буднях лучших следователей страны.
Майор Николай Круглов разочаровался в собственных компетенциях: ветеран ФЭС винит себя в том, что один из его подчиненных впал в глубокую кому, выполняя его поручение. Круглов приезжает на малую родину, где вновь встречает старых знакомых и пытается убежать от прошлого. Однако через несколько месяцев в круге случается загадочное убийство, и по стечению обстоятельств майор оказывается в числе главных подозреваемых. Теперь ему придется столкнуться с местным нелегальным бизнесом, защитить невиновных и познакомится с коллегами, для которых он станет наставником.
Свежие расследования ждут вас в детективе «След. Новые легавые», смотреть который можно на Wink.
Рейтинг
- ЮХРежиссёр
Юрий
Харнас
- ВТАктёр
Владимир
Ташлыков
- ПШАктёр
Павел
Шуваев
- ОКАктриса
Ольга
Копосова
- ЮРАктриса
Юлия
Ратайко
- Актёр
Егор
Втюрин
- ЮХСценарист
Юрий
Харнас
- КПСценарист
Кирилл
Плетнер
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЮХПродюсер
Юрий
Харнас
- ВСПродюсер
Валерий
Сотов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- АДОператор
Андрей
Дейнеко