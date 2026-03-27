Популярный трэш-блогер в свой день рождения в прямом эфире эпатирует публику поцелуем с гадюкой. Сюрприз идёт не плану - блогер умирает от удушья. Продюсеры уверяют, что змея была без ядовитых желёз. Змею подменили или блогер умер от естественных причин?





