Новые легавые. Поцелуй смерти
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След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Поцелуй смерти
8.82025, Новые легавые. Поцелуй смерти
Криминал, Детектив16+
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След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

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След. Новые легавые

О сериале

Популярный трэш-блогер в свой день рождения в прямом эфире эпатирует публику поцелуем с гадюкой. Сюрприз идёт не плану - блогер умирает от удушья. Продюсеры уверяют, что змея была без ядовитых желёз. Змею подменили или блогер умер от естественных причин?


Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

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