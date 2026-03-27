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8.82025, Новые легавые. Поцелуй смерти
Криминал, Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 2
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 3
- 16+42 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 4
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 5
- 16+39 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 6
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 7
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 8
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 9
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 10
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 11
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 12
- 16+39 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 13
- 16+39 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 14
- 16+41 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 15
- 16+40 мин
След. Новые легавые
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Популярный трэш-блогер в свой день рождения в прямом эфире эпатирует публику поцелуем с гадюкой. Сюрприз идёт не плану - блогер умирает от удушья. Продюсеры уверяют, что змея была без ядовитых желёз. Змею подменили или блогер умер от естественных причин?
Рейтинг
- ЮХРежиссёр
Юрий
Харнас
- ВТАктёр
Владимир
Ташлыков
- ПШАктёр
Павел
Шуваев
- ОКАктриса
Ольга
Копосова
- ЮРАктриса
Юлия
Ратайко
- Актёр
Егор
Втюрин
- ЮХСценарист
Юрий
Харнас
- КПСценарист
Кирилл
Плетнер
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЮХПродюсер
Юрий
Харнас
- ВСПродюсер
Валерий
Сотов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- АДОператор
Андрей
Дейнеко