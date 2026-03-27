Новые легавые. Дикий, дикий лес
Wink
Сериалы
След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Дикий, дикий лес
8.82025, Новые легавые. Дикий, дикий лес
Криминал, Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

След. Новые легавые

О сериале

В лесу совершено убийство охотника. Подозреваемые - его партнёры. Какую цель преследовали убийцы, оставив после себя множество улик? Нашим героям предстоит разобраться в этом, казалось бы, довольно простом деле.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг