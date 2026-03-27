Новые легавые. Служенье муз не терпит суеты
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След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Служенье муз не терпит суеты
8.82025, Новые легавые. Служенье муз не терпит суеты
Криминал, Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

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След. Новые легавые

О сериале

Неожиданная смерть подающего надежды художника становится первой в ужасном списке. Неведомая рука выкашивает всех, имеющих отношение к его творчеству. Кто-то ненавидит современное искусство до такой степени? Или кровь льётся не только из-за картин?

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

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