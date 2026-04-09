След. Новые легавые (сериал, 2025) смотреть онлайн

Бросив службу в ФЭС, майор Круглов возвращается в родной город, но и там его ждут запутанные дела. Сериал «След. Новые легавые» (2025) — спин-офф знаменитого детектива о буднях лучших следователей страны.



Майор Николай Круглов разочаровался в собственных компетенциях: ветеран ФЭС винит себя в том, что один из его подчиненных впал в глубокую кому, выполняя его поручение. Круглов приезжает на малую родину, где вновь встречает старых знакомых и пытается убежать от прошлого. Однако через несколько месяцев в круге случается загадочное убийство, и по стечению обстоятельств майор оказывается в числе главных подозреваемых. Теперь ему придется столкнуться с местным нелегальным бизнесом, защитить невиновных и познакомится с коллегами, для которых он станет наставником.



Свежие расследования ждут вас в детективе «След. Новые легавые», смотреть который можно на Wink.

