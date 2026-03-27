Вышедший на пенсию вследствие роковой служебной ошибки Николай Круглов решает вернуться в свой родной город и спокойно встретить старость. Идиллия, царящая в городе, оказывается обманчивой, а сам Круглов из заслуженного пенсионера быстро превращается в опасного беглеца и террориста, захватившего заложников.

