Новые легавые. Идеальный шторм
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След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Идеальный шторм
8.82025, Новые легавые. Идеальный шторм
Криминал, Детектив16+
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След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

След. Новые легавые

О сериале

Вышедший на пенсию вследствие роковой служебной ошибки Николай Круглов решает вернуться в свой родной город и спокойно встретить старость. Идиллия, царящая в городе, оказывается обманчивой, а сам Круглов из заслуженного пенсионера быстро превращается в опасного беглеца и террориста, захватившего заложников.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

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