Новые легавые. Джокер
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След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Джокер
8.82025, Новые легавые. Джокер
Криминал, Детектив16+
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След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

След. Новые легавые

О сериале

В городском парке обнаружен труп молодого человека с вырезанным сердцем, а в принадлежащей ему квартире находят его жену, у которой вырезали язык. Чем обрекли женщину на мучительную смерть, называемую в Китае «Линчи». В телефонах жертв предполагаемый убийца по прозвищу Джокер оставил сообщения, что оба жестоких убийства - лишь начало игры, которая называется «Сколько стоят ваши ценности?»

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

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