В городском парке обнаружен труп молодого человека с вырезанным сердцем, а в принадлежащей ему квартире находят его жену, у которой вырезали язык. Чем обрекли женщину на мучительную смерть, называемую в Китае «Линчи». В телефонах жертв предполагаемый убийца по прозвищу Джокер оставил сообщения, что оба жестоких убийства - лишь начало игры, которая называется «Сколько стоят ваши ценности?»

