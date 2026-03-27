Новые легавые. Под арестом
Wink
Сериалы
След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Под арестом
8.82025, Новые легавые. Под арестом
Криминал, Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

След. Новые легавые

О сериале

Попытка защитить женщину от местных бандитов заканчивается для Николая Круглова позорным обвинением по серии особо тяжких статей. Измученный ранением, он сам перестаёт понимать, где правда, а где клевета.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг