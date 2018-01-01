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Сериалы
След. Новые легавые
Актёры и съёмочная группа сериала «След. Новые легавые»

Актёры и съёмочная группа сериала «След. Новые легавые»

Режиссёры

Юрий Харнас

Юрий Харнас

Режиссёр

Актёры

Владимир Ташлыков

Владимир Ташлыков

АктёрНиколай Круглов
Павел Шуваев

Павел Шуваев

АктёрМайский
Ольга Копосова

Ольга Копосова

АктрисаГалина Рогозина
Юлия Ратайко

Юлия Ратайко

Актриса
Егор Втюрин

Егор Втюрин

Актёркурсант академии МВД

Сценаристы

Юрий Харнас

Юрий Харнас

Сценарист
Кирилл Плетнер

Кирилл Плетнер

Сценарист

Продюсеры

Александр Левин

Александр Левин

Продюсер
Юрий Шалимов

Юрий Шалимов

Продюсер
Марина Белова

Марина Белова

Продюсер
Юрий Харнас

Юрий Харнас

Продюсер
Валерий Сотов

Валерий Сотов

Продюсер
Марина Фоменко

Марина Фоменко

Продюсер

Операторы

Андрей Дейнеко

Андрей Дейнеко

Оператор