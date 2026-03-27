Новые легавые. Смерть на пути к Марсу
Wink
Сериалы
След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Смерть на пути к Марсу
8.82025, Новые легавые. Смерть на пути к Марсу
Криминал, Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

След. Новые легавые

О сериале

Во время проведения годичного эксперимента, имитирующего полёт на Марс, в гермобъекте сходит с ума один из испытателей, инженер. В приступе бешенства он убивает командира экспедиции. Сыщики выясняют, что инженер был намеренно заражён вирусом бешенства.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг