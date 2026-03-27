В сауне мажорного фитнес-центра обнаружено тело инструктора. Всё указывает на естественную смерть. Дело можно было бы закрыть. Но мужчина был слишком молодым и физически здоровым для инфаркта от перегрева и умел пользоваться баней. Новым легавым предстоит разобраться, была ли смерть тренера несчастным случаем или кто-то злонамеренно лишил его жизни.

