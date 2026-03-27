Новые легавые. Пыл плоти
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След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Пыл плоти
8.82025, Новые легавые. Пыл плоти
Криминал, Детектив16+
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След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

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След. Новые легавые

О сериале

В сауне мажорного фитнес-центра обнаружено тело инструктора. Всё указывает на естественную смерть. Дело можно было бы закрыть. Но мужчина был слишком молодым и физически здоровым для инфаркта от перегрева и умел пользоваться баней. Новым легавым предстоит разобраться, была ли смерть тренера несчастным случаем или кто-то злонамеренно лишил его жизни.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

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