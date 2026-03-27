Новые легавые. Смертельный подкат
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След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Смертельный подкат
8.82025, Новые легавые. Смертельный подкат
Криминал, Детектив16+
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След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

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След. Новые легавые

О сериале

Новость дня! Рядом с базой одного из лучших футбольных клубов России - «Динамиса» найден труп молодой девушки. И это накануне принципиальнейшего матча» с основным соперником - «Спартой»! По инсайдерской информации СМИ, главный подозреваемый - капитан «Динамиса» легендарный Павел Папаев. Скандал общероссийского масштаба!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

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