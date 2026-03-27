Новые легавые. Когда я стану взрослым
Wink
Сериалы
След. Новые легавые
След. Новые легавые
Новые легавые. Когда я стану взрослым
8.82025, Новые легавые. Когда я стану взрослым
Криминал, Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След. Новые легавые (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

След. Новые легавые

О сериале

В убийстве на парковке обвиняют подростка. Запись с камеры наблюдения показывает, как тот напал на человека. Однако, в чём причина? Ведь жертва и преступник не были знакомы.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг