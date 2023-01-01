Разведчицы. Сезон 1
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Разведчицы
1-й сезон

Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.62013, Разведчицы. Сезон 1 12 серий
Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

О драматическом переплетении судеб двух девушек-разведчиц в годы Второй мировой. Арина Прозоровская — идеалистка, убежденная комсомолка, выросшая в интеллигентной семье. Зоя Величко — деревенская девушка, дочь репрессированного кулака, волей судеб оказавшаяся в уголовной среде и набравшаяся там некоторого цинизма.

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Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разведчицы»