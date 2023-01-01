Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

О драматическом переплетении судеб двух девушек-разведчиц в годы Второй мировой. Арина Прозоровская — идеалистка, убежденная комсомолка, выросшая в интеллигентной семье. Зоя Величко — деревенская девушка, дочь репрессированного кулака, волей судеб оказавшаяся в уголовной среде и набравшаяся там некоторого цинизма.



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