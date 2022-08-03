Арина хочет посвятить жизнь Родине и уговаривает жениха, курсанта-артиллериста, Володю Семенова, помочь ей. Воровка Зоя и ее приятель Ворон решают ограбить Прозоровских. Налет совпадает с приездом офицеров НКВД...

