Разведчицы. Серия 1
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1-й сезон
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Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.62013, Разведчицы. Серия 1
Драма, Военный18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Арина хочет посвятить жизнь Родине и уговаривает жениха, курсанта-артиллериста, Володю Семенова, помочь ей. Воровка Зоя и ее приятель Ворон решают ограбить Прозоровских. Налет совпадает с приездом офицеров НКВД...

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разведчицы»