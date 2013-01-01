Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Офицер Абвера хочет продать документы американской разведке. Но Арина похищает саквояж с микропленками архива, выходит на советское командование и предлагает Москва принимает решение: назначить Арине встречу и ликвидировать ее.



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