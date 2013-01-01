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Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2013, Разведчицы. Серия 12
Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Офицер Абвера хочет продать документы американской разведке. Но Арина похищает саквояж с микропленками архива, выходит на советское командование и предлагает Москва принимает решение: назначить Арине встречу и ликвидировать ее.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ФГРежиссёр
Феликс
Герчиков
- Актриса
Светлана
Иванова
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актёр
Анатолий
Руденко
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актриса
Елизавета
Лотова
- Актриса
Лянка
Грыу
- АОСценарист
Алексей
Онищенко
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- АРХудожник
Андрей
Розин
- МПХудожница
Мария
Петрова
- ЕАХудожник
Евгений
Архангельский
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- КСОператор
Кирилл
Сперанский
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев