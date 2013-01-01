Wink
Сериалы
Разведчицы
1-й сезон
7-я серия

Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2013, Разведчицы. Серия 7
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1943-й год. Арина, Зоя и Петров под видом коммерсантов отправляются на очередное задание. В Полоцке квартирует резервная немецкая дивизия, которую вот-вот должны отправить на фронт. Крайне важно узнать, куда именно отправят дивизию.

Сериал Разведчицы 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разведчицы»