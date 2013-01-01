WinkСериалыРазведчицы1-й сезон7-я серия
Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2013, Разведчицы. Серия 7
Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
1943-й год. Арина, Зоя и Петров под видом коммерсантов отправляются на очередное задание. В Полоцке квартирует резервная немецкая дивизия, которую вот-вот должны отправить на фронт. Крайне важно узнать, куда именно отправят дивизию.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ФГРежиссёр
Феликс
Герчиков
- Актриса
Светлана
Иванова
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актри�са
Светлана
Устинова
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актёр
Анатолий
Руденко
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актриса
Елизавета
Лотова
- Актриса
Лянка
Грыу
- АОСценарист
Алексей
Онищенко
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
�Давид
Дишдишян
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- АРХудожник
Андрей
Розин
- МПХудожница
Мария
Петрова
- ЕАХудожник
Евгений
Архангельский
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- КСОператор
Кирилл
Сперанский
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев