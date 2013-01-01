Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

1943-й год. Арина, Зоя и Петров под видом коммерсантов отправляются на очередное задание. В Полоцке квартирует резервная немецкая дивизия, которую вот-вот должны отправить на фронт. Крайне важно узнать, куда именно отправят дивизию.



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