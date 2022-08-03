Разведчицы. Серия 8
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Разведчицы
1-й сезон
8-я серия

Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.62013, Разведчицы. Серия 8
Драма, Военный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Для получения информации девушкам приходится флиртовать с немецкими штабными офицерами. У Арины появляется ухажер: элегантный летчик дворянского происхождения Гюнтер фон Риккерт. Отношения развиваются стремительно.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разведчицы»