Разведчицы. Серия 9
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1-й сезон
9-я серия

Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.62013, Разведчицы. Серия 9
Драма, Военный18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1944 год. Зоя выходит из госпиталя. Арина работает инструктором в разведшколе. Арина «выбивает» у Воротынникова назначение на новое задание - попасть на съезд польских партизан и склонить их к объединению с русскими.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разведчицы»