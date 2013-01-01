Разведчицы. Серия 6
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Разведчицы
1-й сезон
6-я серия

Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.72013, Разведчицы. Серия 6
Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В лесу Арина и Вениамин случайно встречают советский отряд, выходящий из окружения. У Арины получается убедить командира отряда, молоденького лейтенанта, атаковать немцев и отбить у них Зою и Шапкина.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разведчицы»