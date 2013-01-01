Разведчицы (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В лесу Арина и Вениамин случайно встречают советский отряд, выходящий из окружения. У Арины получается убедить командира отряда, молоденького лейтенанта, атаковать немцев и отбить у них Зою и Шапкина.



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