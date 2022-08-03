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Оптимисты
1-й сезон

Оптимисты (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Оптимисты. Сезон 1 13 серий
Драма, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

О советских дипломатах 1960-х годов. Они преданы своему делу и Родине. Они молоды, красивы, полны надежд и веры в будущее своей страны. И, конечно, в свое личное счастье.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Приключения, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оптимисты»