Биография

Марго Адаева — российская актриса. Родилась в Глазове 11 июля 1990 года. В юношестве училась в музыкальной школе — занималась эстрадно-джазовым вокалом и игрой на виолончели. Была студенткой Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета и Балтийского института экологии, политики и права — там выпустилась из театрального факультета. Ее мастером был Александр Строев. Участвовала во многих спектаклях, среди которых — «Три сестры», «Эхо», «Орфей спускается в ад», «Нам пора идти». В 2012 году у Марго Адаевой состоялся кинодебют — она снялась в комедии «Афроiдиты». Увидеть актрису можно в следующих кинолентах: «Наружное наблюдение», «Отпуск», «Елки лохматые», «Любовь говорит», «Бесславные ублюдки», «Убийство на троих», «Оптимисты», «Магомаев», «Серебряные коньки». Получила главные роли в мелодраме «Второй брак», «Свадебное платье» и «Плейлист волонтера». В фильмографии — более пятидесяти проектов.