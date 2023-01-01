Оптимисты (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

«Оптимисты» – это приключенческий ретро-сериал Алексея Попогребского, чей фильм «Как я провел этим летом» собрал ряд призов на Берлинале-2010. Оценить первый телевизионный опыт фестивального режиссера можно, если «Оптимисты» смотреть онлайн и совершенно бесплатно.



Сюжет с�ериала, продюсером которого выступил Валерий Тодоровский, развивается в тот же исторический период, что и «Оттепель». Главные герои – сотрудники вымышленного информационно-аналитического отдела при МИДе СССР, знающие о заграничной жизни не понаслышке. Следить за работой ИАГ будет особенно интересно, если все серии проекта «Оптимисты» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Обстановка в группе, возглавляемой беглой американской коммунисткой Рутой Блаумане, меняется, когда туда ссылают партийного функционера из Международного отдела ЦК КПСС Григория Бирюкова. Как американка и золотая молодежь из ИАГ отнесутся к новому директору, можно узнать совершенно бесплатно, если смотреть онлайн сериал «Оптимисты».



Главные роли в многосерийном фильме сыграли Северия Янушаускайте, Владимир Вдовиченков, Евгения Брик, Егор Корешков, Риналь Мухаметов и Артем Быстров. Каждая серия шоу «Оптимисты» посвящена реальному историческому событию, участниками которого персонажи становятся по долгу службы.



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