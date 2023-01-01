Операция «Карпаты» (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Приключенческий сериал о шпионских перипетиях в послевоенных Карпатах. В главной роли — Владимир Веревочкин («Братья», 2022). Всем, кто соскучился по напряженным историям о вынужденном содействии мира криминала и закона в духе сериала «Ликвидация» — 1 сезон «Карпаты» вовлечет вас в лихо закрученную историю на Wink.



Место действия — Карпаты, 1949 год. После гибели майора Леснова, длительное время работавшего под прикрытием в бандитском подполье, советские спецслужбы остаются без информатора. В ходе обсуждения в террористическую ячейку внедряются Чума — закоренелый преступник, и лейтенант Вороновский, оперативник. Им придется переступить через себя, чтобы обезвредить бандитов, задумавших покушения не только на сове�тскую верхушку, но и на местное население…



Могут ли закон и криминал пойти рука об руку, чтобы сохранить мир, или предательство неизбежно? Смотрите итоги смелой операции «Карпаты» в 1 сезоне сериала на Wink!



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