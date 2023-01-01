Операция «Карпаты» (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+49 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+53 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 4
- 16+51 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Приключенческий сериал о шпионских перипетиях в послевоенных Карпатах. В главной роли — Владимир Веревочкин («Братья», 2022). Всем, кто соскучился по напряженным историям о вынужденном содействии мира криминала и закона в духе сериала «Ликвидация» — 1 сезон «Карпаты» вовлечет вас в лихо закрученную историю на Wink.
Место действия — Карпаты, 1949 год. После гибели майора Леснова, длительное время работавшего под прикрытием в бандитском подполье, советские спецслужбы остаются без информатора. В ходе обсуждения в террористическую ячейку внедряются Чума — закоренелый преступник, и лейтенант Вороновский, оперативник. Им придется переступить через себя, чтобы обезвредить бандитов, задумавших покушения не только на сове�тскую верхушку, но и на местное население…
Могут ли закон и криминал пойти рука об руку, чтобы сохранить мир, или предательство неизбежно? Смотрите итоги смелой операции «Карпаты» в 1 сезоне сериала на Wink!
Сериал Операция «Карпаты» 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыВоенные, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Александр
Лойе
- Актриса
Мария
Лисовая
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Константин
Гацалов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ТШПродюсер
Тим
Шевцов
- ВЛПродюсер
Валентин
Лушкевич
- Продюсер
Александр
Косарим
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ТНХудожница
Татьяна
Надбитова
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков