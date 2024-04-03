Два непримиримых врага, оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума, вынуждены проникнуть в бандеровское бандподполье вместе. Их цель — предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.

