Операция «Карпаты». Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Операция «Карпаты»
1-й сезон
1-я серия
9.02024, Операция «Карпаты». Сезон 1. Серия 1
Военный, Исторический18+
Вор-рецидивист и опытный оперативник внедряются в бандитское подполье. Остросюжетный детектив от сценариста «ГДР»

Операция «Карпаты» (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Два непримиримых врага, оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума, вынуждены проникнуть в бандеровское бандподполье вместе. Их цель — предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Приключения, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Карпаты»»