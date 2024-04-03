9.02024, Операция «Карпаты». Сезон 1. Серия 4
Военный, Исторический18+
Вор-рецидивист и опытный оперативник внедряются в бандитское подполье. Остросюжетный детектив от сценариста «ГДР»
Операция «Карпаты» (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
- 18+49 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Два непримиримых врага, оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума, вынуждены проникнуть в бандеровское бандподполье вместе. Их цель — предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Михаил
Агранович
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Александр
Лойе
- Актриса
Мария
Лисовая
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Константин
Гацалов
- Актёр
Максим
Богомолов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ТШПродюсер
Тим
Шевцов
- ВЛПродюсер
Валентин
Лушкевич
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АСПродюсер
Алексей
Сатолин
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ТНХудожница
Татьяна
Надбитова
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков