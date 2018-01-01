Биография

Тим Шевцов — российский режиссер и продюсер, родился в Москве, СССР, 16 декабря 1985 года. Тим — сын известного советского сценариста фильмов Игоря Константиновича Шевцова. Будущий продюсер окончил институт телевидения и радио имени Литовчина по специальности «режиссер кино и ТВ-программ». Еще до окончания института в 2010 году, будущий режиссер начал тесно сотрудничать с телевидением, выпуская дневные шоу для компании «Телеформат» на федеральных каналах. Шевцову принадлежит компания «Фора Синема», телеканал «авто24» и журнал Story. Тим Шевцов является продюсером сериала «Операция "Карпаты"», который стал его первым художественным проектом в кинематографическом формате.