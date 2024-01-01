Операция «Карпаты». Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Операция «Карпаты»
1-й сезон
8-я серия
9.02024, Операция «Карпаты». Сезон 1. Серия 8
Военные, Драмы16+
Вор-рецидивист и опытный оперативник внедряются в бандитское подполье. Остросюжетный детектив от сценариста «ГДР»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Операция «Карпаты» (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Два непримиримых врага, оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума, вынуждены проникнуть в бандеровское бандподполье вместе. Их цель — предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.

Сериал Операция «Карпаты» 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Приключения, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Карпаты»»