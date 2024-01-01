9.02024, Операция «Карпаты». Сезон 1. Серия 8
Военные, Драмы16+
Вор-рецидивист и опытный оперативник внедряются в бандитское подполье. Остросюжетный детектив от сценариста «ГДР»
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Операция «Карпаты» (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 16+49 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+53 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 4
- 16+51 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Операция «Карпаты»
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Два непримиримых врага, оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума, вынуждены проникнуть в бандеровское бандподполье вместе. Их цель — предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.
Сериал Операция «Карпаты» 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Фомин
- МАРежиссёр
Михаил
Агранович
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Александр
Лойе
- Актриса
Мария
Лисовая
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Константин
Гацалов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ТШПродюсер
Тим
Шевцов
- ВЛПродюсер
Валентин
Лушкевич
- Продюсер
Александр
Косарим
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ТНХудожница
Татьян�а
Надбитова
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков