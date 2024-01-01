Операция «Карпаты» (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Два непримиримых врага, оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума, вынуждены проникнуть в бандеровское бандподполье вместе. Их цель — предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.



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