Место встречи изменить нельзя
1-й сезон

Место встречи изменить нельзя (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн

9.51979, Место встречи изменить нельзя. Сезон 1 5 серий
Криминал, Детектив12+

О сериале

Лето 1945 года. Отгремел салют Великой Победы и страна постепенно возвращается к мирной жизни. Из «огня да в полымя» попадает молоденький командир разведроты Володя Шарапов, придя по распределению в МУР, в отдел по борьбе с бандитизмом. В городе лютует банда «Чёрная кошка», наводя ужас на москвичей. В схватку с бандитами вступает капитан Глеб Жеглов, для которого Шарапов вскоре становится правой рукой...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

