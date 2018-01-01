Место встречи изменить нельзя (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Лето 1945 года. Отгремел салют Великой Победы и страна постепенно возвращается к мирной жизни. Из «огня да в полымя» попадает молоденький командир разведроты Володя Шарапов, придя по распределению в МУР, в отдел по борьбе с бандитизмом. В городе лютует банда «Чёрная кошка», наводя ужас на москвичей. В схватку с бандитами вступает капитан Глеб Жеглов, для которого Шарапов вскоре становится правой рукой...
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
8.7 IMDb
- Режиссёр
Станислав
Говорухин
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- Актёр
Владимир
Конкин
- Актёр
Сергей
Юрский
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актриса
Наталья
Фатеева
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актриса
Светлана
Светличная
- Актёр
Александр
Белявский
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Армен
Джигарханян
- АВСценарист
Аркадий
Вайнер
- ГВСценарист
Георгий
Вайнер
- ДППродюсер
Джемила
Панибрат
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- ВГХудожник
Валентин
Гидулянов
- ВОМонтажёр
Валентина
Олейник
- ЛБОператор
Леонид
Бурлака
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян