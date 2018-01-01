Место встречи изменить нельзя (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн

Лето 1945 года. Отгремел салют Великой Победы и страна постепенно возвращается к мирной жизни. Из «огня да в полымя» попадает молоденький командир разведроты Володя Шарапов, придя по распределению в МУР, в отдел по борьбе с бандитизмом. В городе лютует банда «Чёрная кошка», наводя ужас на москвичей. В схватку с бандитами вступает капитан Глеб Жеглов, для которого Шарапов вскоре становится правой рукой...

