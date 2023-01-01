Место встречи изменить нельзя (сериал, 1979) смотреть онлайн
1979, Место встречи изменить нельзя 1 сезон
Криминал, Детективы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сотрудники МУРа против таинственной и неуловимой банды «Черная кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании которых он участвует, — убийство Ларисы Груздевой…
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Информация
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
8.7 IMDb
- Режиссёр
Станислав
Говорухин
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- Актёр
Владимир
Конкин
- Актёр
Сергей
Юрский
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актриса
Наталья
Фатеева
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актриса
Светлана
Светличная
- Актёр
Александр
Белявский
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Армен
Джигарханян
- АВСценарист
Аркадий
Вайнер
- ГВСценарист
Георгий
Вайнер
- ДППродюсер
Джемила
Панибрат
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- ВГХудожник
Валентин
Гидулянов
- ВОМонтажёр
Валентина
Олейник
- ЛБОператор
Леонид
Бурлака
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян