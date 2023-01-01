Место встречи изменить нельзя (сериал, 1979) смотреть онлайн

Сюжет

Сотрудники МУРа против таинственной и неуловимой банды «Черная кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании которых он участвует, — убийство Ларисы Груздевой…



Все сезоны сериала Место встречи изменить нельзя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.