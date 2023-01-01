Wink
Сериалы
Место встречи изменить нельзя
Актёры и съёмочная группа сериала «Место встречи изменить нельзя»

Актёры и съёмочная группа сериала «Место встречи изменить нельзя»

Режиссёры

Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

Режиссёр

Актёры

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий

АктёрГлеб Жеглов
Владимир Конкин

Владимир Конкин

АктёрВолодя Шарапов
Сергей Юрский

Сергей Юрский

АктёрИван Сергеевич Груздев
Виктор Павлов

Виктор Павлов

АктёрЛевченко
Наталья Фатеева

Наталья Фатеева

АктрисаСоболевская
Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв

АктёрКопченый
Светлана Светличная

Светлана Светличная

Актрисасестра Ларисы
Александр Белявский

Александр Белявский

АктёрЕвгений Фокс
Евгений Евстигнеев

Евгений Евстигнеев

АктёрПётр Ручников
Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

АктёрГорбатый

Сценаристы

Аркадий Вайнер

Аркадий Вайнер

Сценарист
Георгий Вайнер

Георгий Вайнер

Сценарист

Продюсеры

Джемила Панибрат

Джемила Панибрат

Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Рычагова

Наталья Рычагова

Актриса дубляжа
Антонина Кончакова

Антонина Кончакова

Актриса дубляжа

Художники

Валентин Гидулянов

Валентин Гидулянов

Художник

Монтажёры

Валентина Олейник

Валентина Олейник

Монтажёр

Операторы

Леонид Бурлака

Леонид Бурлака

Оператор

Композиторы

Евгений Геворгян

Евгений Геворгян

Композитор