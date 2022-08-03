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Мажор
2-й сезон

Мажор (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

9.72016, Мажор. Сезон 2 12 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сын влиятельного человека, типичный мажор-бездельник, тратит отцовские денежки на развлечения, но после одного скандального происшествия отец отправляет непутевого наследника работать в полицию.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мажор»