Любопытная Варвара 1 сезон (Сериал 2024 год)
Сезоны и серии
- 6+26 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+29 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 2
- 6+28 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 3
- 6+28 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 4
- 6+25 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 5
- 6+27 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 6
- 6+25 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 7
- 6+29 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Семейный детектив от авторов комедийного хита «Грозный папа». Если вам не терпится узнать о приключениях маленькой сыщицы Варвары и ее друга Васи в деревне, то представляем новый проект «Любопытная Варвара» — 1 сезон уже доступен на нашем видеосервисе.
В первом сезоне вы познакомитесь с сообразительной десятилетней девочкой по имени Варвара, которая приезжает в деревню на летние каникулы. Она много читает, увлекается криминалистикой и мечтает стать великой сыщицей, как ее любимый дедушка. Встретившись с веселым и простодушным мальчиком Васей, они вместе начинают разгадывать странные события, происходящие в тихом поселке. Их первым расследованием становится дело таинственного пугала, которое наводит стр�ах на местных детей по ночам.
Сумеют ли Варвара и Вася раскрыть тайны, окутывающие деревеньку? Ответ на этот вопрос вы узнаете, посмотрев детский детектив «Любопытная Варвара» — сериал смотреть в хорошем качестве 2024 года можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Коробейников
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- СФАктёр
Сергей
Фёдоров
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актриса
Олеся
Железняк
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- ММАктёр
Миша
Мяло
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- ГЛСценарист
Георгий
Ланской
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- Продюсер
Карен
Оганесян
- СВПродюсер
Сергей
Востриков
- ПКПродюсер
Павел
Косов
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- НПОператор
Николай
Платонов