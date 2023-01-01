Любопытная Варвара 1 сезон (Сериал 2024 год)

Сюжет

Семейный детектив от авторов комедийного хита «Грозный папа». Если вам не терпится узнать о приключениях маленькой сыщицы Варвары и ее друга Васи в деревне, то представляем новый проект «Любопытная Варвара» — 1 сезон уже доступен на нашем видеосервисе.



В первом сезоне вы познакомитесь с сообразительной десятилетней девочкой по имени Варвара, которая приезжает в деревню на летние каникулы. Она много читает, увлекается криминалистикой и мечтает стать великой сыщицей, как ее любимый дедушка. Встретившись с веселым и простодушным мальчиком Васей, они вместе начинают разгадывать странные события, происходящие в тихом поселке. Их первым расследованием становится дело таинственного пугала, которое наводит стр�ах на местных детей по ночам.



Сумеют ли Варвара и Вася раскрыть тайны, окутывающие деревеньку? Ответ на этот вопрос вы узнаете, посмотрев детский детектив «Любопытная Варвара» — сериал смотреть в хорошем качестве 2024 года можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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