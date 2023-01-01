Любопытная Варвара. Сезон 1
Wink
Детям
Любопытная Варвара
1-й сезон

Любопытная Варвара 1 сезон (Сериал 2024 год)

9.52024, Любопытная Варвара. Сезон 1 8 серий
Детективы, Семейные6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Семейный детектив от авторов комедийного хита «Грозный папа». Если вам не терпится узнать о приключениях маленькой сыщицы Варвары и ее друга Васи в деревне, то представляем новый проект «Любопытная Варвара» — 1 сезон уже доступен на нашем видеосервисе.

В первом сезоне вы познакомитесь с сообразительной десятилетней девочкой по имени Варвара, которая приезжает в деревню на летние каникулы. Она много читает, увлекается криминалистикой и мечтает стать великой сыщицей, как ее любимый дедушка. Встретившись с веселым и простодушным мальчиком Васей, они вместе начинают разгадывать странные события, происходящие в тихом поселке. Их первым расследованием становится дело таинственного пугала, которое наводит страх на местных детей по ночам.

Сумеют ли Варвара и Вася раскрыть тайны, окутывающие деревеньку? Ответ на этот вопрос вы узнаете, посмотрев детский детектив «Любопытная Варвара» — сериал смотреть в хорошем качестве 2024 года можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

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Актёры и съёмочная группа сериала «Любопытная Варвара»

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