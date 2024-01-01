Любопытная Варвара 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 4
Любопытная Варвара
1-й сезон
4-я серия
9.42024, Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Семейный6+
О сериале

Варвара работает над делом, связанным с эпидемией коров. У нее даже есть портрет подозреваемого — нужно найти мальчика в черной кофте с капюшоном. Но вдруг окажется, что подозреваемый вовсе не мальчик? Варе как никогда нужна помощь старшей сестры, и Николь за некоторое вознаграждение соглашается прийти на сельскую дискотеку, несмотря на то, что там ее ждет ревнивая Машка...

Получится ли у Николь помочь сестренке? Спешите смотреть cериал «Любопытная Варвара» — 4 серия уже доступна на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Детектив
Время
27 мин / 00:27

