Любопытная Варвара 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Огнесса гипнотизирует Зою, пробирается в дом Смородиных и находит спрятанные Варварой драгоценные камни. Известно, что драгоценности укажут путь к сокровищам князя Верхового, и Огнесса очень хочет найти этот клад, ведь она — законная наследница рода. Но как именно использовать камни для нахождения клада, не знает и она, однако наверняка догадается любопытная Варвара!



Получится ли у Вари разгипнотизировать сестру и первой добраться до сокровищ князя? «Любопытная Варвара» 8 серия, последняя серия 1 сезона, уже ждет на Wink!

