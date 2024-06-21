Любопытная Варвара 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 8
9.42024, Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 8
Детектив, Семейный6+
Огнесса гипнотизирует Зою, пробирается в дом Смородиных и находит спрятанные Варварой драгоценные камни. Известно, что драгоценности укажут путь к сокровищам князя Верхового, и Огнесса очень хочет найти этот клад, ведь она — законная наследница рода. Но как именно использовать камни для нахождения клада, не знает и она, однако наверняка догадается любопытная Варвара!

Получится ли у Вари разгипнотизировать сестру и первой добраться до сокровищ князя? «Любопытная Варвара» 8 серия, последняя серия 1 сезона, уже ждет на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Детектив
Время
28 мин / 00:28

8.1 КиноПоиск

