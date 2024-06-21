Любопытная Варвара 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

В утопленной «Ладе» Варвара находит помаду для губ, которой пользовалась Машка, хотя ту уже исключили из списка подозреваемых. Теперь в преступлении обвиняют друга Паши Карима — ведь именно его кроссовок отпечатался на сырой после дождя земле. Его отец пытается взять вину на себя, но участковый ему не верит, да и Варвара считает, что у парня нет подходящего мотива.



Кому еще могло прийти в голову утопить Пашкину машину? Приглашаем смотреть сериал «Любопытная Варвара» 1 сезон 6 серия на Wink!

