Любопытная Варвара 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Варвара продолжает расследование по делу «Призрак лавандового поля». Она смело опрашивает свидетелей и составляет список подозреваемых. В него попадают практически все, и даже ее новый друг Вася. Юный следователь решается на проведение спиритического сеанса, чтобы разоблачить виновного... Но чтобы на все сто процентов разобраться в этом деле, осталось одно — поймать злое пугало!



Получится ли у Варвары и ее друзей раскрыть тайну лавандового поля?



