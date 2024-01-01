Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Любопытная Варвара
1-й сезон
2-я серия
9.42024, Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Семейный6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Любопытная Варвара 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Варвара продолжает расследование по делу «Призрак лавандового поля». Она смело опрашивает свидетелей и составляет список подозреваемых. В него попадают практически все, и даже ее новый друг Вася. Юный следователь решается на проведение спиритического сеанса, чтобы разоблачить виновного... Но чтобы на все сто процентов разобраться в этом деле, осталось одно — поймать злое пугало!

Получится ли у Варвары и ее друзей раскрыть тайну лавандового поля? «Любопытная Варвара» — 2 серия уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink!

Сериал Любопытная Варвара 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Детектив
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Любопытная Варвара»