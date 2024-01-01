Любопытная Варвара 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Семейный6+

Варвара и ее сестра Зоя отправляются погостить к бабушке и дедушке в поселок Верховой. Бабушка рассказывает девочкам, что недавно на участке соседки произошел пожар, а еще, вполне возможно, что она ведьма, которая варит из непослушных детей мыло! Однако Варвару так просто не напугать — пока однажды вечером к ней в комнату не пытается проникнуть страшное пугало с ведьминого лавандового поля...

Получится ли у юной сыщицы разгадать загадку пугала? На Wink вас уже ждет любопытная варвара 1 серия!

