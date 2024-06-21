WinkДетямЛюбопытная Варвара1-й сезон5-я серия
9.42024, Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 5
Детектив, Семейный6+
Серия в подписке «Wink Дети»
Любопытная Варвара 1 сезон 5 серия смотреть онлайн
- 6+26 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+29 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 2
- 6+28 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 3
- 6+28 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 4
- 6+25 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 5
- 6+27 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 6
- 6+25 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 7
- 6+29 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 8
О сериале
В поселке Верховой совершено новое преступление! Кто-то угнал малиновую «Ладу» отца Паши. Преступник оставил на земле след от модного кроссовка 40-го размера, а такую обувь носит Машка, бывшая подружка Паши… Неужели это она угнала машину? Мало просто найти преступника, ведь еще нужно разыскать саму машину. Тем временем дедушка Вари видит что-то странное на мосту через реку…
Совсем скоро все загадки будут решены — «Любопытная Варвара» 5 серия ждет на Wink!
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Юрий
Коробейников
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актриса
Вера
Островская
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актриса
Олеся
Железняк
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- ММАктёр
Миша
Мяло
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- ГЛСценарист
Георгий
Ланской
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- Продюсер
Карен
Оганесян
- СВПродюсер
Сергей
Востриков
- ПКПродюсер
Павел
Косов
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- НПОператор
Николай
Платонов