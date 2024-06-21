Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
Любопытная Варвара
1-й сезон
5-я серия
9.42024, Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 5
Детектив, Семейный6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Любопытная Варвара 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

В поселке Верховой совершено новое преступление! Кто-то угнал малиновую «Ладу» отца Паши. Преступник оставил на земле след от модного кроссовка 40-го размера, а такую обувь носит Машка, бывшая подружка Паши… Неужели это она угнала машину? Мало просто найти преступника, ведь еще нужно разыскать саму машину. Тем временем дедушка Вари видит что-то странное на мосту через реку…

Совсем скоро все загадки будут решены — «Любопытная Варвара» 5 серия ждет на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Детектив
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любопытная Варвара»