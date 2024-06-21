Любопытная Варвара 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

В поселке Верховой совершено новое преступление! Кто-то угнал малиновую «Ладу» отца Паши. Преступник оставил на земле след от модного кроссовка 40-го размера, а такую обувь носит Машка, бывшая подружка Паши… Неужели это она угнала машину? Мало просто найти преступника, ведь еще нужно разыскать саму машину. Тем временем дедушка Вари видит что-то странное на мосту через реку…



