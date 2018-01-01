Любопытная Варвара (сериал, 2024) сезон 3 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Многосерийный детский детектив «Любопытная Варвара» о веселых приключениях десятилетней девочки-вундеркинда и ее друзей. В главной роли — звезда комедийного проекта «Папины дочки. Новые» Полина Айнутдинова.
В центре сюжета умная и начитанная девочка по имени Варвара, которая приезжает в поселок Верховое на летние каникулы. Там она знакомится со смелым и немного наивным мальчиком Васей, который становится ее верным спутником в расследовании загадочных происшествий. Первым делом детям предстоит разобраться с таинственным пугалом, оживающим каждую ночь и пугающим местных жителей. Но это лишь начало захватывающих и веселых приключений, которые ожидают юных сыщиков в тихом поселке.
Не терпится узнать, что ждет Варвару и Васю впереди? Тогда оставайтесь на нашем видеосервисе и скорее включайте комедийный детектив «Любопытная Варвара» — сериал смотреть 2024 года можно совсем скоро на Wink: дата выхода 1 сентября!
Сериал Любопытная Варвара 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Коробейников
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актриса
Олеся
Железняк
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- ММАктёр
Миша
Мяло
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- ГЛСценарист
Георгий
Ланской
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- Продюсер
Карен
Оганесян
- СВПродюсер
Сергей
Востриков
- ПКПродюсер
Павел
Косов
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- НПОператор
Николай
Платонов