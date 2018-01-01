Любопытная Варвара. Сезон 3
Любопытная Варвара
3-й сезон

Любопытная Варвара (сериал, 2024) сезон 3 смотреть онлайн

9.42024, Любопытная Варвара. Сезон 3 1 серия
Детектив, Семейный6+
Детский детектив о девочке-вундеркинде и ее друзьях со звездой сериала «Папины дочки. Новые» Полиной Айнутдиновой. Главный приз фестиваля сериалов «Пилот»

Сезоны и серии

О сериале

Многосерийный детский детектив «Любопытная Варвара» о веселых приключениях десятилетней девочки-вундеркинда и ее друзей. В главной роли — звезда комедийного проекта «Папины дочки. Новые» Полина Айнутдинова.

В центре сюжета умная и начитанная девочка по имени Варвара, которая приезжает в поселок Верховое на летние каникулы. Там она знакомится со смелым и немного наивным мальчиком Васей, который становится ее верным спутником в расследовании загадочных происшествий. Первым делом детям предстоит разобраться с таинственным пугалом, оживающим каждую ночь и пугающим местных жителей. Но это лишь начало захватывающих и веселых приключений, которые ожидают юных сыщиков в тихом поселке.

дата выхода 1 сентября!

Сериал Любопытная Варвара 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Россия
Семейный, Детектив

